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Москва, 01.02.2018

СМИ: в «Ростех» могут быть включены производство МС-21 и «Вертолеты России»

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова по вхождению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав «Ростеха», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, которые утверждают, что президент выступил за подключение «Ростеха» к финансированию программы МС-21.

Отмечается, что это первый шаг к передаче ОАК в состав «Ростеха».

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в письме президенту, что госкорпорация готова выделить на  «МС-21 около 30 млрд руб. в 2018–2020 годах», что позволило завизировать Путину документ с положительной оценкой.

Для осуществления планов помимо одобрения главы государства понадобится соответствующий президентский указ. По информации топ-менеджера одного из предприятий авиапрома, проект документа уже разработан и согласован Минпромторгом, Минэкономики и Минфином. 

Также сообщается, о возможном вхождении перед объединением с «Ростехом» в ОАК холдинга «Вертолеты России», что завершит создание вертолето- и самолетостроительной картели под единым управлением госкорпорации «Ростех».

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