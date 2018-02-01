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Москва, 01.02.2018

Названы имена спортсменов, против которых сняты обвинения в употреблении допинга

«Expert Online» 2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) своим решением отменил отстранение от Олимпиад 28 российских спортсменов, которых ранее дисквалифицировал МОК из-за обвинений в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи.

Спортивный арбитраж счел доказательства по употреблению допинга недостаточными.

«В 28 случаях представленные доказательства были недостаточными для того, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила, их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе»,— говорится на сайте CAS.

Согласно решению арбитража, восстановлены результаты у бобслеистов  Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой.

Сняты обвинения с лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой Натальи Матвеевой, а также ряда конькобежцев, хоккеистов и санночников.

Частично удовлетворены апелляции олимпийских чемпионов по бобслею Александра Зубкова и Алексея Воеводы.

  

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