СМИ рассказали о деталях задержания Никиты Белых

Стали известны подробные детали задержания бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Они были озвучены в ходе сегодняшнего судебного заседания, на котором Белых был признан виновным в получении взяток.

Согласно материалам дела, бизнесмен Юрий Зудхаймер, у которого бывший глава Кировской области требовал 400 тыс. долларов США, сам обратился в ФСБ и предоставил аудиозаписи своих бесед с экс-губернатором, передаёт «Газета.Ru».

Получив эту информацию, сотрудники ФСБ начали готовить операцию по задержанию чиновника. Они передали предпринимателю свёрток с деньгами, сверху поместили бутылку вина. При этом наличные деньги были завернуты в целлофановый пакет, который обработали специальным раствором.

Непосредственно на самой встрече Белых сначала увидел вино, потом потрогал деньги. После чего он был задержан силовиками.

Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов. Его обвиняют в включении за вознаграждение в размере 600 тыс. евро «Нововятского лыжного комбината» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес"» в список приоритетных инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что 1 февраля 2018 года в Пресненском суде российской столицы идёт оглашение приговора бывшему губернатору Кировской области, который уже признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Обвинение требует для чиновника 10 лет колонии строгого режима. Сам Белых своей вины не признаёт.