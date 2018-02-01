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Москва, 01.02.2018

Российские спутники «Канопус-В» успешно вышли на орбиты

«Expert Online» 2018

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с 11 спутниками на борту стартовала 1 февраля в 5:07 мск с космодрома Восточный. Российские спутники «Канопус-В"» №3 и №4 дистанционного зондирования Земли успешно отделились от  разгонного блока «Фрегат» и вышли на свои орбиты в 06:06 и в 06:12 по московскому времени. Прямую трансляцию старта вел Роскосмос.

Сообщается, что отделение малых спутников ожидается в 07:33 и 07:50 мск.

Среди малых спутников или аппаратов  попутной нагрузки — четыре американских аппарата LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких спутника S-NET и немецкий D-Star One.

Сообщается, что  срок существования спутника «Канопус-В» составляет 5 лет, масса равна 465 кг.  Космический аппарат запускается на солнечно-синхронную орбиту высотой около 510 км, откуда он ведет передачу мониторинга техногенных катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в природной среде.

Напомним, что ранее пуск с Восточного был запланирован на 22 декабря 2017 года, однако, был перенесен из-за неудачи со метеоспутником «Метеор-М», который согласно выводам комиссии Роскосмоса, был потерян из-за неправильно запрограммированного  разгонного блока «Фрегат».

«Фрегат» увел спутники под воду

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