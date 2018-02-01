В МИД РФ предупредили об охоте спецслужб США за россиянами по всему миру

Российское внешнеполитическое ведомство обратилось к соотечественникам с предупреждением о том, что иностранные спецслужбы, прежде всего из США продолжают охотиться за гражданами РФ по всему миру.

МИД подчеркивает, что несмотря на все попытки российских силовиков наладить сотрудничество с американскими коллегами на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, «американские спецслужбы продолжают фактическую охоту» за нашими соотечественниками, говорится в заявлении ведомства, выдержки из которого публикует «Газета.Ru».

По данным МИД РФ, количество таких случаев уже около 40. При этом отмечается, что только за прошлый год по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более 10 россиян. После чего граждане РФ сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского «правосудия».

Учитывая вышеизложенные факты, МИД рекомендует граждан РФ при планировании поездок за рубеж взвешивать все риски.

Опасный новый мир