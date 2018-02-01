В Минфине США рассказали, что содержится в секретной части «Кремлёвского доклада»

Тони Сэйег – помощник министра финансов США по связям с общественностью – объяснил, почему ведомство засекретило часть «Кремлёвского доклада».

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg. По словам представителя американского Минфина, часть «доклада» – списка высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближённых к президенту РФ Владимиру Путину – оказалась закрыта, чтобы указанные в ней люди и компании не предприняли попытки вывести свои активы из США.

Также отмечается, что в засекреченной части «доклада» могут оказаться люди, которых нет в открытом списке. Кроме того, в Минфине США подчеркнули, что в засекреченной части присутствуют полугосударственные компании, которые играют ключевую роль для экономики России, а также члены семей чиновников и олигархов, описание их связи с российским лидером и возможное их участие в коррупционных схемах.

Ранее сообщалось, что 30 января Минфин США представил Конгрессу так называемый «Кремлёвский доклад». В документе содержится 210 имен: 114 крупных российских чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Среди фигурантов «доклада» глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, бизнесмены Аркадий Абрамович и Олег Тиньков, а также многие другие.

Владимир Путин отреагировал на «кремлевский доклад»