В Минобороны рекомендовали Пентагону прекратить полёты у российских границ

В российском военном ведомстве рекомендуют Пентагону прекратить полёты американских самолётов-разведчиков у российских границ.

Об этом говорится в специальном сообщении Минобороны РФ, выдержки из которого публикует RT.

В документе отмечается, что манёвры российского истребителя Су-27 при перехвате американского самолёта-разведчика рядом с границами РФ над нейтральными водами Чёрного моря были «стандартными» и «абсолютно законными».

Кроме того, в военном ведомстве РФ подчёркивают, что отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнёры.

Минобороны убедительно рекомендует своим коллегам из США либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесёнными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации, либо вообще воздержаться от подобных полётов вблизи российской границы.

Напомним, 29 января российский истребитель Су-27 над нейтральными водами Чёрного моря близ границы РФ перехватил самолёт радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США.

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