Представители Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировали решение об оправдании российских спортсменов Спортивным арбитражным судом (CAS).

При этом в МОК подчеркнули, что очень разочарованы тем, что CAS не усмотрел системных нарушений у 28 российских спортсменов. Чиновники Международного олимпийского комитета также считают, что это решение суда может иметь негативное влияние на будущее борьбы с допингом, передаёт агентство Reuters.

Представители МОК уже заявили, что после получения мотивировочной части, обратятся в Федеральный суд Швейцарии с требованием пересмотреть решение CAS.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) своим решением отменил пожизненное отстранение от Олимпийских игры 28 российских спортсменов, которых ранее дисквалифицировал МОК из-за обвинений в употреблении допинга на Играх-2014 в Сочи.

Спортивный арбитраж счел доказательства по употреблению допинга недостаточными. Благодаря этому, Россия вернула себе первое общекомандное место по количеству завоеванных на Олимпиаде в Сочи медалей.

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