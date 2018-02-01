СКР расследует дело о хищениях в президентской авиакомпании

СКР расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере против бывших руководителей 224-го летного отряда, который обеспечивает перевозку кортежей первых лиц государства, в том числе президента, пишет «Коммерсантъ». Отряд перевозил военные грузы по заказу «Рособоронэкспорта» в Сирию, Вьетнам, Алжир и другие страны.

СКР установил, что, действуя по мошеннической схеме, руководство отряда с 2010 по 2015 год присваивало денежные средства, которые АО «Рособоронэкспорт» перечислял за воздушную перевозку и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов. Делалось это за счет многократного завышения стоимости услуг по логистики для «Рособоронэкспорта» и при помощи фирмы-посредника. Полученные мошенническим путем средства переводились в ближневосточные банки.



Потери «Рособоронэкспорта» от махинаций руководства 224-го летного отряда оцениваются в диапазоне от нескольких сотен миллионов до 2 млрд руб. Точную сумму должна определить судебная финансовая экспертиза, которая продолжает свою работу.

По решению Мещанского суда, который рассматривает уголовное дело, арестован бывший замглавы предприятия Дмитрий Новицкий. Отмечается, что смягчить меру пресечения защите не удалось.

224-й летный отряд был основан в 1979 году для перевозки личного состава и военных грузов в Афганистан. В 1993 году отряд был перенаправлен на осуществление воздушных перевозок по указанию президента страны, в том числе отряд стал заниматься транспортировкой автомобильных кортежей первых лиц страны.

«Коррупционные» миллиарды вернутся в казну