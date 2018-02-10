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Москва, 12.02.2018

Перевозка бытовок автотранспортом: основные особенности

«Expert Online» 2018

Бытовки востребованы во многих областях человеческой деятельности, включая строительство, функционирование контрольно-пропускных пунктов, работы на объектах, выполняемые вахтовым методом, использование на дачах и др. Основные достоинства этих сооружений заключается в мобильности и дешевизне.

Транспортировка бытовок не вызывает никаких сложностей при условии, что их габариты соответствуют установленным требованиям. Ширина бытовки не должна превышать 2,5 м, длина – 6 м, высота – 3 м, вес – 5 т. При соблюдении этих условия к перевозке данного сооружения не предъявит претензий ни ГИБДД, ни транспортная фирма.

Если же бытовка не соответствует указанным требованиям, то необходим совершенно другой подход. На этот счет имеется большое количество регламентов и инструкций, с содержанием которых следует внимательно ознакомиться. Кроме того, нужно получить специальное разрешение ГИБДД, без которого транспортировка бытовок будет незаконной.

В подобных ситуациях надо обратиться за помощью в надежную транспортную фирму, постоянно занимающуюся доставкой негабаритных грузов или перейти на сайт . Таких фирм довольно много, и почти у всех из них есть свои вебсайты, на которых можно получить информацию об оказываемых ими услугах.

При этом необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Автотранспортное средство следует выбирать с учетом его грузоподъемности, чтобы оно могло выдержать вес негабаритного груза.
  • После погрузки крупногабаритной или длинномерной бытовки на грузовую платформу ее нужно надежно зафиксировать с использованием тросов и других приспособлений.
  • Важно обеспечить симметричное распределение нагрузки на платформу, чтобы она не опрокинулась.
  • Для поддержки длинномерной бытовки требуются дополнительные опорные рамы.

Что касается стоимости транспортировки бытовок нестандартных размеров, то она обходится дороже, чем перевозка габаритных сооружений. Это связано с вероятностью возникновения проблем в дороге, для решения которых организуется специальное сопровождение. Помимо этого, требуется дополнительное время для оформления соответствующих допусков и разрешений. Но для опытных сотрудников транспортной фирмы решение всех перечисленных проблем не представляет никаких трудностей. Особенно если эта фирма занимается доставкой негабаритных грузов регулярно. Поэтому для экономии своих средств и времени следует обращаться к профессионалам.

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