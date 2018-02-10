Перевозка бытовок автотранспортом: основные особенности

Бытовки востребованы во многих областях человеческой деятельности, включая строительство, функционирование контрольно-пропускных пунктов, работы на объектах, выполняемые вахтовым методом, использование на дачах и др. Основные достоинства этих сооружений заключается в мобильности и дешевизне.

Транспортировка бытовок не вызывает никаких сложностей при условии, что их габариты соответствуют установленным требованиям. Ширина бытовки не должна превышать 2,5 м, длина – 6 м, высота – 3 м, вес – 5 т. При соблюдении этих условия к перевозке данного сооружения не предъявит претензий ни ГИБДД, ни транспортная фирма.

Если же бытовка не соответствует указанным требованиям, то необходим совершенно другой подход. На этот счет имеется большое количество регламентов и инструкций, с содержанием которых следует внимательно ознакомиться. Кроме того, нужно получить специальное разрешение ГИБДД, без которого транспортировка бытовок будет незаконной.

В подобных ситуациях надо обратиться за помощью в надежную транспортную фирму, постоянно занимающуюся доставкой негабаритных грузов или перейти на сайт . Таких фирм довольно много, и почти у всех из них есть свои вебсайты, на которых можно получить информацию об оказываемых ими услугах.

При этом необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Автотранспортное средство следует выбирать с учетом его грузоподъемности, чтобы оно могло выдержать вес негабаритного груза.

После погрузки крупногабаритной или длинномерной бытовки на грузовую платформу ее нужно надежно зафиксировать с использованием тросов и других приспособлений.

Важно обеспечить симметричное распределение нагрузки на платформу, чтобы она не опрокинулась.

Для поддержки длинномерной бытовки требуются дополнительные опорные рамы.

Что касается стоимости транспортировки бытовок нестандартных размеров, то она обходится дороже, чем перевозка габаритных сооружений. Это связано с вероятностью возникновения проблем в дороге, для решения которых организуется специальное сопровождение. Помимо этого, требуется дополнительное время для оформления соответствующих допусков и разрешений. Но для опытных сотрудников транспортной фирмы решение всех перечисленных проблем не представляет никаких трудностей. Особенно если эта фирма занимается доставкой негабаритных грузов регулярно. Поэтому для экономии своих средств и времени следует обращаться к профессионалам.