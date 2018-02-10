Первая медаль России

«Бронза» Семена Елистратова на дистанции 1500 метров в шорт-треке стала первой медалью, завоеванной российской командой на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Быстро пробежать полтора километра в хоккейной коробке – очень сложно. Нужно четко распределить силы на всю дистанцию, уметь использовать малейшие ошибки соперника, моментально реагировать на происходящее – и все это на скорости почти 45 км/час. Падения в шорт-треке – обычное явление, и одно из них помогло нашему спортсмену завоевать бронзу.

Елистратов блестяще провел полуфинал: россиянин со старта затесался в группу лидеров, а на последнем круге – всего их было 14 – внезапно ускорился по внутренней стороне дорожки, заблокировал попытавшегося вырваться вперед корейца и первым пришел к финишу.

В финале Елистратову, напротив, пришлось выбираться из очень невыгодной ситуации, когда к середине дистанции соперники отодвинули его на шестое место. Он попытался ускориться по внешней стороне – не удалось, попробовал протиснуться сквозь плотную толпу лидеров, но отыграл всего одну позицию. Впрочем, это перемещение и решило исход борьбы за «бронзу»: на одном из последних поворотов шедший третьим кореец заложил несовместимый с законами физики вираж, и, падая, угодил коньком в шлем мчавшегося следом за ним француза. Путь вперед освободился, и Елистратов мгновенно использовал представившуюся возможность. Финишировать третьим никто ему помешать не смог.

Зал ревел, приветствуя олимпийского чемпиона из Кореи, установившего к тому же новый рекорд Игр, но «бронза» Елистратова имела не меньшее значение. Естественно, для нас. Выступление 27-летнего уроженца Уфы доказало, что «олимпийские атлеты из России» подошли к этим Играм в хорошей форме и не собираются опускать руки из-за сокрушавшего все подряд затянувшегося допингового урагана. Потеря лидера в этом виде спорта – Виктора Ана не отразилась на настрое оставшихся в команде. Это, кстати, хорошо заметно и в других видах спорта, где в первые ряды выдвигаются спортсмены, ранее находившиеся в тени великих.

Семен Елистратов на сегодняшний день является самым титулованным россиянином в шорт-треке. Он – олимпийский чемпион в эстафете, чемпион мира 2015 года на той самой дистанции 1500 метров, неоднократно выигрывал чемпионаты Европы. И его выступления на Олимпиаде в Корее еще только начинаются.

ОИ-2018. 10 февраля. Шорт-трек. Дистанция 1500 м

1. Лим Хё-Чун (Корея) – 2:10.485; 2. Сьинки Кнегт (Голландия) – 2:10.555; 3. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) – 2:10.687