Посуточная аренда жилья: основные преимущества

Посуточная аренда квартир имеет как свои достоинства, так и свои изъяны. Если иметь о них четкое представление, то можно в полной мере воспользоваться всеми плюсами и избежать минусов.

Однако в любом случае надо использовать услуги крупного надежного агентства недвижимости и обеспечить соблюдение всех тонкостей при оформлении документов. Выбрать подходящий вариант размещения, к примеру в Томске, можно здесь. Среди преимуществ посуточной аренды квартир нужно отметить следующие: Высокий уровень комфорта. Хотя есть и более предпочтительные с данной точки зрения варианты, например, люкс дорогого отеля, однако они обходятся намного дороже, чем аренда квартиры. Главный недостаток гостиничного рынка заключается в дефиците номеров уровня чуть выше среднего, так что постояльцам приходится выбирать между комфортным, но дорогим «премиум-классом» и дешевым, но весьма скромным «эконом- классом». Посуточная аренда квартиры обеспечивает высокий уровень комфорта по вполне приемлемым ценам.

Богатый географический выбор. Снять квартиру посуточно можно практически в любом районе города, в то время как отели расположены преимущественно в центре, где стоимость аренды выше, а количество приезжих – больше. Между тем, далеко не каждый хочет оставаться в гуще туристических толп. Для таких людей больше подойдет квартира, расположенная в зеленой зоне на окраине, которая к тому же обойдется намного дешевле.

Площадь. Размеры гостиничного номера, рассчитанного на проживание определенного числа клиентов, заметно меньше размеров квартиры, рассчитанной на проживание такого же числа постояльцев.

Богатый выбор еды. При проживании в квартире постоялец не зависит от меню и расписания работы ресторана, поскольку в его распоряжении имеется своя кухня, где есть вся необходимая техника и мебель. В таких условиях можно комфортно и без спешки приготовить для себя любые блюда.

Домашний уют. Этот фактор играет важную роль для тех, кто по долгу службы вынужден часто бывать в поездках. Постоянное пребывание в казенной обстановке создает дополнительную психологическую нагрузку. Посуточная аренда квартиры позволяет приезжему чувствовать себя как дома.

Конфиденциальность. Хотя для заключения договора аренды квартиры необходимы паспортные данные клиента, после его подписания он будет избавлен от необходимости не только общаться, но и видеться с посторонними людьми. Тогда как в гостинице постояльцу неизбежно приходится сталкиваться с соседями в холле, коридоре и ресторане.