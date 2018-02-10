Посуточная аренда жилья: основные преимущества

Посуточная аренда квартир имеет как свои достоинства, так и свои изъяны. Если иметь о них четкое представление, то можно в полной мере воспользоваться всеми плюсами и избежать минусов.
Однако в любом случае надо использовать услуги крупного надежного агентства недвижимости и обеспечить соблюдение всех тонкостей при оформлении документов. Выбрать подходящий вариант размещения, к примеру в Томске, можно здесь. Среди преимуществ посуточной аренды квартир нужно отметить следующие:
- Высокий уровень комфорта. Хотя есть и более предпочтительные с данной точки зрения варианты, например, люкс дорогого отеля, однако они обходятся намного дороже, чем аренда квартиры. Главный недостаток гостиничного рынка заключается в дефиците номеров уровня чуть выше среднего, так что постояльцам приходится выбирать между комфортным, но дорогим «премиум-классом» и дешевым, но весьма скромным «эконом- классом». Посуточная аренда квартиры обеспечивает высокий уровень комфорта по вполне приемлемым ценам.
- Богатый географический выбор. Снять квартиру посуточно можно практически в любом районе города, в то время как отели расположены преимущественно в центре, где стоимость аренды выше, а количество приезжих – больше. Между тем, далеко не каждый хочет оставаться в гуще туристических толп. Для таких людей больше подойдет квартира, расположенная в зеленой зоне на окраине, которая к тому же обойдется намного дешевле.
- Площадь. Размеры гостиничного номера, рассчитанного на проживание определенного числа клиентов, заметно меньше размеров квартиры, рассчитанной на проживание такого же числа постояльцев.
- Богатый выбор еды. При проживании в квартире постоялец не зависит от меню и расписания работы ресторана, поскольку в его распоряжении имеется своя кухня, где есть вся необходимая техника и мебель. В таких условиях можно комфортно и без спешки приготовить для себя любые блюда.
- Домашний уют. Этот фактор играет важную роль для тех, кто по долгу службы вынужден часто бывать в поездках. Постоянное пребывание в казенной обстановке создает дополнительную психологическую нагрузку. Посуточная аренда квартиры позволяет приезжему чувствовать себя как дома.
- Конфиденциальность. Хотя для заключения договора аренды квартиры необходимы паспортные данные клиента, после его подписания он будет избавлен от необходимости не только общаться, но и видеться с посторонними людьми. Тогда как в гостинице постояльцу неизбежно приходится сталкиваться с соседями в холле, коридоре и ресторане.