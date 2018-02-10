Технические газы: особенности и сфера использования

Технические газы широко применяются во многих отраслях. Более всего они востребованы в промышленности. Их используют на различных стадиях изготовления стройматериалов, химических веществ, продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, металлургических изделий.

Технические газы незаменимы в медицине, где они применяются для изготовления медпрепаратов, а также в процессе выполнения всевозможных терапевтических процедур.

Приобрести технические газы в настоящее время можно в баллонах и других емкостях непосредственно у изготовителей либо в компании Газпродукт. Чаще всего эти вещества получают искусственным способом при помощи специальных установок. В качестве основы для них используется воздух или углеродное сырье. Самыми распространенными разновидностями технических газов являются:

ацетилен;

углекислый газ;

водород;

пропан-бутан;

аргон;

кислород;

гелий.

Транспортировка этой продукции осуществляется и в жидком, и в газообразном, и в твердом состоянии. Главные требования, предъявляемые к контейнеру для перевозки, заключаются в полной герметичности и устойчивости к воздействию транспортируемого вещества. Многие технические газы имеют свойства и особенности, которые делают их опасными. Поэтому чрезвычайно важно выполнять требования, предъявляемые к хранению и перевозке такой продукции.

Безусловным лидером среди технических газов считается кислород. В промышленности он применяется для обработки металлических заготовок. В медицинской сфере он используется для искусственного поддержания жизненно важных функций организма пациентов. При необходимости его можно свободно приобрести. Азот используется как эффективный хладагент. Этот газ активно применяется при транспортировке подверженных окислительным процессам продуктов, для консервации трубопроводов. С помощью азота врачи проводят удаление бородавок и других новообразований.

Углекилый газ находит широкое применение для выпуска газированных напитков. Кроме того, углекислота служит основой для сухого льда и средств, используемых при тушении пожаров. Пропан-бутан является прекрасной альтернативой жидкому моторному топливу, используемому для приведения в движение автотранспортных средств. Аргон применяется для рафинирования и обработки поверхностей металлических изделий. Кроме того, он широко используется при изготовлении ламп накаливания.