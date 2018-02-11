Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" вскоре после вылета из аэропорта Домодедово потерпел крушение в Московской области, передал Интерфакс. Самолет выполнял рейс 6W703 Москва - Орск, вылетел из подмосковного аэропорта в 14:21 мск, исчез с радаров через насколько минут после вылета.

СК РФ начал расследование и возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Согласно карте, публикуемой ТАСС, падение произошло возле села Новотроицкое в Раменском районе Московской области. Диспетчеры расположенного поблизости аэропорта "Жуковский" сообщили, что запросов по поводу аварийной посадки с борта самолета им не поступало, передала радиостанция "Вести FM".

Возраст самолета 8 лет, до февраля 2017 года он эксплуатировался в авиакомпании "Россия".

По информации Росавиации, на борту, по предварительным данным, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. По данным ТАСС, более 60 пассажиров были жителями Оренбургской области, четыре члена экипажа были жителями Саратовской области. Среди пассажиров были трое иностранных граждан, а также трое детей.

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"Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолета пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья. В настоящее время задействованы поисково-спасательные силы Росавиации, МЧС, авиация общего назначения, которые выполняют поиски воздушного судна в Раменском районе в координатах, где исчезла метка", - было сказано в первых сообщениях ведомства.

По данным на 20 часов, обломки самолета обнаружены, они разбросаны на большом расстоянии. Очевидец рассказал "Вестям FM", что увидел самолет с горящим крылом, который стал разрушаться в воздухе. По данным радиостанции, сотрудники МЧС, работающие на месте поисков, предполагают взрыв двигателя по тем или иным причинам технического характера.

Командир разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Валерий Губанов имел 5 тысяч часов налета, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елена Воронова. Соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

Ан-148 - двухдвигательный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для региональных перевозок как замена Ту-134. Был разработан киевским КБ "Антонов", первый полет совершил 17 декабря 2004 года, поступил в эксплуатацию в июне 2009 года. Производится на Украине "Серийным заводом "Антонов" (Киев) и по лицензии в России - в ОАО "Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество" ("ВАСО").

ТАСС, сообщает, что потерпевший крушение Ан-148б был выпущен Воронежским авиастроительным объединением. Нареканий к его техническому состоянию, насколько известно, не было.