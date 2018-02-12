Политический кризис на Мальдивах может угрожать всей планете, потому что может столкнуть Индию с Китаем

На Мальдивах политический кризис. Власти многих стран, включая Россию (посольство РФ на Шри Ланке), советуют своим гражданам отказаться от поездки в «рай на Земле», как нередко называют эти острова в Индийском океане за живописную природу.

Одновременно с политическим кризисом на Мальдивах разворачивается и перетягивание каната между Пекином и Дели, претендующими на влияние на этих очень красивых островах. Конечно, и Китай, и Индию красоты природы интересуют в последнюю очередь. Куда больше их интересует стратегически важное географическое положение островов в Индийском океане.

Что касается политического кризиса, то он начался 1 февраля после того, как Верховный суд признал недействительными обвинительные приговоры нескольким оппозиционерам, включая главного противника президента. В Дели и Пекине говорят, что события, происходящие сейчас на Мальдивах, являются внутренним делом островитян и их не волнуют. На самом же деле, Мальдивы их очень волнуют. Не удивительно, что каждый из азиатских гигантов пытается вытеснить соперника.

Президент Ямин Абдул Гаюм решение Верховного суда проигнорировал и, чтобы его не заподозрили в попытке установить диктатуру накануне выборов, назначенных на этот год, отправил дипломатов в «дружественные» Китай, Пакистан и Саудовскую Аравию разъяснить его позицию в конфликте.

Главный соперник Гаюма, бывший президент страны Мохамед Нашид, сейчас живущий в изгнании, обратился к Индии с просьбой прислать войска, чтобы закончить кризис. Много столетий Мальдивы, архипелаг из 1200 островов, на которых проживает ок. 400 тыс. человек, в основном мусульман суннитов, находился в сфере влияния Индии. В 1988 году, когда группа наемников попыталась захватить власть, Дели вмешался и помог сохранить пост президента Момуну Абдулу Гаюму на три десятилетия. Позднее Индия помогла первому демократически выбранному президенту Мальдивов – Нашиду. Он, кстати, прославился на весь мир несколько лет назад, когда привлек внимание к проблеме низко лежащих по отношению к морю территорий, как Мальдивы, которые могут быть затоплены в результате глобального потепления.

Однако после прихода к власти Ямина, сводного брата Гаюма, в 2013 году Мальдивы начали отходить от Дели и тяготеть к Пекину. Ямин отменил многие демократические преобразования предшественника. Политических оппонентов он или посадил в тюрьму, или вынудил покинуть страну. Его правительство ограничило свободу слова и собраний. На журналистов и пользователей соцсетей налагали большие штрафы за клевету, которой суды признавали критику властей. В 2015 г. Нашид был приговорен к 13 годам тюрьмы, но получил политическое убежище в Великобритании.

Пекин, конечно, не мог не воспользоваться такой возможностью вытеснить Дели с Мальдивов. Несмотря на то, что до 2011 года КНР даже не имела на Мальдивах посольства, сейчас она является крупным игроком как в Индийском океане в целом, так и на Мальдивах в частности. Во время визита Ямина в Пекин в декабре прошлого года между Мальдивами и Китаем было подписано соглашение о свободной торговле. Оно отменяло большинство тарифов на мальдивский экспорт в Китай, главным образом, рыбу и открывало острова для китайских товаров и компаний.

Поднебесная уже является главным поставщиком туристов на Мальдивы. В немалой степени на их деньги и развивается островная экономика. Пекин инвестирует сотни миллионов долларов в расширение и модернизацию аэропортов, строительство жилых домой и другие инфраструктурные проекты. Не удивительно, что китайское руководство сейчас считает Мальдивы одним из главных участников грандиозного проекта «Один пояс, один путь».

Мальдивы не единственная и далеко не первая бедная страна, получающая китайские кредиты. Больше всего тревожит противников дружбы с Китаем – как расплачиваться за китайские миллионы? Ответ лежит на поверхности: в схожей ситуации Шри Ланке и Пакистану пришлось расплачиваться долгосрочными арендами своих портов.

Нашид обвиняет Ямина в продаже Мальдив Китаю. В Пекине отмахиваются от обвинений, но внимательно следят за ситуацией на Мальдивах. Если она будет развиваться в пользу Нашида, то перевес на островах вернется к Дели.

Индию, конечно, беспокоит растущее присутствие Китая на ее «заднем дворе». С тревогой все понятно, не очень понятно, как реагировать на политический кризис на островах.

Пока Дели не отреагировал на обращение экс-президента прислать на Мальдивы индийских военных. Индийский МИД не торопится и принимать посла Мальдивов в Индии. В Дели, конечно же, хотят убрать Ямина, но не знают, как это сделать. Большинство политологов считают, что Индию больше заботит не восстановление на островах демократии, а вытеснение с них Китая.

Только в минувшую пятницу внешнеполитическое ведомство Индии выпустило тщательно взвешенное заявление, в котором недвусмысленно предупреждает Пекин не вмешиваться в конфликт на островах: «Мы обратили внимание заявление Китая о том, что правительство Мальдивов обладает всем необходимым для защиты китайских граждан на Мальдивах. Мы надеемся, что все страны смогут сыграть конструктивную, а не деструктивную роль на Мальдивах…»