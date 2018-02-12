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Москва, 12.02.2018

Эксперт рассказал россиянам, какую валюту выгодно покупать в ближайшее время

«Expert Online» 2018

Эксперт аналитик Альпари Роман Ткачук сообщает, что в феврале при покупке валюты стоит отдать предпочтение доллару из-за сложной ситуации на мировых рынках, вследствие чего «инвесторы могут обратиться к проверенной тихой гавани - американскому доллару», пишет РГ.

Как рассказал Ткачук изданию, российская экономика продолжает находиться в фазе роста, на рынке сырья установились относительно высокие цены на нефть, ОФЗ пользуются спросом у инвесторов.

Также новые санкции, о которых сообщил Минфин США в январе, обошли государственные облигации стороной.

«Минфин США в своем докладе отметил, что ограничения на покупку ОФЗ могут негативно сказаться не только на российской экономике, но и на американских корпорациях. А раз так, можно немного выдохнуть - ненужный риск, довлевший над гособлигациями и рублем, исчез», - рассказал эксперт, который подчеркнул, что на курс рубля практически не влияют и действия регулятора, который в условиях низкой инфляции предсказуемо постепенно снижает ставки. 9 февраля они были снижены на 0,25 %- до 7,5%.

Резюмируя все доводы, Ткачук отметил, что в ближайшие недели из-за ситуации  на фондовых рынках США «рубль может немного штормить», однако, к концу февраля ситуация на рынках станет более спокойной. Вероятный диапазон для пары доллар/рубль в феврале составляет 57-60 рублей, а для пары евро/рубль - 70-73 рублей. Так, что покупка долларов в ближайшее время может стать достаточно выгодным предприятием. 

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