Фигуристы принесли сборной России вторую медаль Олимпиады

Российские фигуристы выиграли серебро командного турнира на Олимпийских играх в Южной Корее. Таким образом в копилка сборной пополнилась второй олимпийской наградой Игр в Пхенчхане.
Решающим в получении олимпийского серебра стало уверенное выступление российских «одиночниц» Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Отлично откатала программу и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые получили высшие балы в своем сегменте.
В итоге россияне набрали 66 баллов, уступив канадцам 7 очков. На третьем месте, набрав 62 бала, оказались американские фигуристы.
Фигурное катание. Команды. Общий зачет
1. Канада – 73
2. Сборная Олимпийских атлетов из России – 66
3. США – 62
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