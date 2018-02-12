Фигуристы принесли сборной России вторую медаль Олимпиады

Российские фигуристы выиграли серебро командного турнира на Олимпийских играх в Южной Корее. Таким образом в копилка сборной пополнилась второй олимпийской наградой Игр в Пхенчхане.

Решающим в получении олимпийского серебра стало уверенное выступление российских «одиночниц» Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Отлично откатала программу и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые получили высшие балы в своем сегменте.

В итоге россияне набрали 66 баллов, уступив канадцам 7 очков. На третьем месте, набрав 62 бала, оказались американские фигуристы.

Фигурное катание. Команды. Общий зачет

1. Канада – 73

2. Сборная Олимпийских атлетов из России – 66

3. США – 62

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