Spiegel: падение индексов – расплата за годы роста

На крупнейших фондовых биржах мира выдалась сложная неделя. Американский контрольный индекс Dow Jones потерял 1600 пунктов за один день - больше, чем когда-либо в своей истории. После паники США последовало падение цен на биржах в Азии и Европе. Хотя курсы немного поправились в течение недели, но нижняя линия, все равно сравнима с «неделей черного фондового рынка», пишет Spiegel. Издание публикует беседу с управляющим Deutsche Bank DWS Хеннингом Гебхардтом.

«Да, колебания цен на прошлой неделе были ожесточенными. Но мы не должны переоценивать этот факт и паниковать. Мы не считаем, что нынешние потрясения - это конец подъема фондового рынка. В настоящее время мы наблюдаем позднюю коррекцию, которая была необходима, поскольку в последние месяцы цены резко возросли», - считает Гебхардт, который считает, что бдительность игроков на фондовом рынке усыпила благополучная ситуация с ростом за последние годы.

«Многие слишком привыкли к комфортной ситуации, когда фондовые рынки на протяжении девяти лет шли вверх. Но это не совсем нормально. Теперь ситуация с колебаниями на фондовых биржах вернулись, это часть этого рынка», - добавил эксперт.

При этом он считает, что ситуация не критична и предпосылки положительной динамики на фондовых рынках все еще существуют.

«Текущее падение цен еще не говорит об ухудшении ситуации в экономике в целом или отдельной компании. Напротив, ситуация в мировой экономике сегодня не так уж плоха: есть устойчивый рост, прибыль и доходы от бизнеса растут быстрее, чем ожидалось, а уровень безработицы низкий», - рассказал эксперт, который считает, что нынешняя ситуация на фондовых рынках не должна смущать частных инвесторов. Важно, по мнению Гебхардта, оставаться в бизнесе в течение нескольких лет, выдержав колебания рынка, поскольку в долгосрочной перспективе он будет расти.

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