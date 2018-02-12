«Газпром нефть» создаст собственный резервный фонд

Компания «Газпром нефть» намерена создать собственный резервный фонд, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

К этому обязывают новые бюджетные правила России, согласно которым «все дополнительные доходы от повышения цены нефти $40 за баррель направляются в резервы». Средства могут быть использованы на финансирование инвестпрограммы, выплаты кредиторам и дивиденды.

Издание не уточняет, насколько «Газпром нефть» рассчитывает заполнить новый фонд и, главное, сколько средств туда будет направлено.

Сообщается, что руководствуясь трехлетним бизнес-планом, компания направит «фонд бюджетного правила» все доходы свыше $43,8 за баррель нефти.

Как пояснил представитель «Газпрома», компания намерена рассчитывать отчисления по сложной формуле собственного бюджетного правила, которая учитывает не только инфляцию, процентные ставки и прогнозные значения температуры по странам экспорта, но и цены на энергоресурсы и курсы валют.

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