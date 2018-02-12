Крах по прогнозу

Известный инвестор Джим Роджерс не исключает, что нынешняя «медвежья» тенденция фондового рынка США является прологом обвала, который будет самым сильным в истории. В интервью журналу «Эксперт» 11 месяцев назад экономист Константин Корищенко прогнозировал неизбежность американского фондового кризиса и неспособность властей с ним справиться. Возможно, эти прогнозы говорят об одном и том же.

Продолжающееся увеличение объема долга в мировой экономике со времен финансового кризиса, особенно в США, станет причиной нового кризиса в секторе финансов, считает известный американский инвестор, председатель совета директоров Rogers Holdings Джим Роджерс. При этом, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление финансиста, следующий «медвежий» цикл на рынке акций будет самым катастрофичным, чем все предыдущие спады.

Почти год назад в интервью журналу «Эксперт» под заголовком «Вопрос не в том, будет ли кризис, — вопрос в том, можно ли будет его загасить и какой ценой» завкафедрой фондового рынка РАНХиГС Константин Корищенко отмечал, что «самым большим должником являются Соединенные Штаты с позицией где-то порядка восьми триллионов долларов».

Как говорит Роджерс, процессы, которые приведут к обвалу, заметны уже сейчас, они протекают достаточно сильно, хотя что станет началом конца, пока непонятно,. В этой связи, по словам известного инвестора, начавшееся на прошлой неделе падение на фондовых рынках мира, вполне вписывается в данную картину, и бегство участников торговли из риска вполне моет продолжиться.

И «когда рынок снова вступит в "медвежью" фазу, а он это сделает, она будет худшей за всю нашу жизнь», — уверен Джим Роджерс. Впрочем, рыночная лихорадка продолжится, по его прогнозу, ровно до того момента, когда ФРС начнет стабильный цикл повышения ставок в США — после этого деньги вновь потекут в акции.

Можно заметить, что для повышения ставок придутся ждать благоприятного момента, так как непосредственно на фоне фондового кризиса делать это не принято.

«В любом случае, как и кризис 2008 года, это будет кризис американоцентричный — он зародится в США, после чего пойдет волна на остальной мир. Скорее всего, этот кризис будет в той или иной форме связан с фондовым рынком, с завышенной стоимостью акций», — говорил в 2017 году Константин Корищенко. Он выражал сомнение в том, что американцам удастся безопасно сдуть пузырь на рынке акций. Следует отметить, что с тех пор рынки только росли.

В интервью «Эксперту» высказывалась уверенность в том, что «для американцев… все равно основной остается потребность в крепком долларе — ведь если начнется процесс ослабления доллара, то начнется и бегство из американских активов». Вся вторая половина прошлого и начало нынешнего года прошла под знаком ослабления доллара. То есть, можно сделать вывод, что доллар и стал триггером падения котировок, хотя американская экономика параллельно его падению росла. В общем, мы имеем основания ожидать, как минимум, углубления фондового кризиса.

Комментируя заявления Джима Роджерса в Bloomberg, аналитики «Эксперт online» не ожидают исполнения его прогноза в ближайшее время. Сам инвестор тоже, кстати, говорит, скорее, о следующем «медвежьем» периоде. Праздновать кончину текущего «бычьего» тренда может быть придется раньше, чем в 2021 году, говорит глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер. – однако в ближайшие месяцы поддаваться апокалиптическим настроениям не стоит. Нужно лишь держать в голове, что мы действительно приближаемся к тому моменту, когда прошедшая на прошлой неделе коррекция может стать привычным ходом вещей.

По словам аналитика, рынок чересчур дорог и по мультипликатору P/E, рассчитанному как предложил нобелевский лауреат Роберт Шиллер за последние десять лет. Он был дороже только в эпоху бума и последующего краха дот-комов. Это повышает чувствительность к негативным событиям, заставляя расстаться с беспечностью посткризисной эпохи «дешевых денег».

В то же время для римейка 2008 года или того хуже, как прогнозирует инвестор-миллиардер Джим Роджерс, нужно увидеть соответствующие условия, считает Станислав Вернер. Должен либо случится финансовый шок сродни краху инвестбанка Lehman Brothers, либо — остановиться рост мировой экономики, пока же мы наблюдаем совершенно иную картину: в 2018 год глобальный ВВП вступил с наиболее высокими темпами роста за последние десять лет и такая ситуация сохранится на протяжении еще как минимум двух-трех кварталов.

Проблемы на рынках начнутся лишь к концу года, когда изъятия ликвидности американским ЦБ уже не будут покрываться ее добавлением в мировую финансовую систему от ЕЦБ и Банком Японии, уверен Станислав Вернер. Но денежные регуляторы в полной мере осознают насколько опасно в этом отношении перегибать палку, и в случае необходимости темпы нормализации денежно-кредитной политики будут скорректированы, об этом нам не устают напоминать, считает он.

Факт остается фактом, говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко: волатильность пока заканчиваться не собирается: инвесторы не так активно скупают акции на падениях, как можно было бы ожидать. В конце прошлой недели индексы прибавили более 1% благодаря подписанию президентом США законопроекта о продлении финансирования правительства.

Ситуацию несколько усугубляет продолжающийся «сезон отчетов» в Америке, который для некоторых игроков выдался не самым лучшим, вследствие чего бумаги крупных компаний торгуются разнонаправленно: Microsoft, Nike, General Electric выросли более чем на 3%, тогда как акции FedEX, Amazon, UPS потеряли в стоимости. Но поводов для паники и тем более разговоров о повторении краха 2008 года нет, считает эксперт, и дальнейшая судьба рынка находится в руках ФРС: если ужесточение монетарной политики будет происходить, как было обещано, то инвесторы вполне могут начать вновь скупать акции с прежним усердием.

В действительности ли Федрезерв столь всесилен в данной ситуации, или фундаментальные причины снижения рынка сильнее, станет понятно, по-видимому, достаточно скоро.