Мировой вольнице токенов пришел конец

Регулировать оборот криптовалюты будут на самом высоком уровне. Как заявила в интервью CNN Money глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно. По ее мнению, в операциях с криптовалютами есть много «темных» моментов, поэтому МВФ активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег или финансирования терроризма.

По словам Кристин Лагард, ранее фонд акцентировал свое внимание на регулировании организаций, теперь же организации «нужно двигаться в сторону регулирования операций, забыть об организациях и работать над операциями». В частности, требует регулирования то, как и кем проводятся операции, их контроле, а также на наличие у них необходимой лицензии.

МВФ и другие международные организации могут проводить любые валютные интервенции против криптовалют, но технологии обмена информацией, IT-технологии уже преодолели некий рубеж, до которого их можно было полностью запретить или осуществлять тотальный контроль за использованием, говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Хотя, говорит он, скорее всего, из современных криптовалют через 5 лет 95% перестанут существовать, так как являются финансовым пузырем. Но сама технология и принцип будут развиваться, и в этот момент главное — не действовать запретительными методами». Так, добавляет аналитик, список стран, в которых на данный момент операции с криптовалютами запрещены, говорит сам за себя: Боливия, Индонезия, Ливан, Намибия, Пакистан, Эквадор, Непал, Марокко, Киргизия, Вьетнам, Алжир. Это страны, находящиеся далеко не в авангарде экономического и технологического роста.

В России к криптовалютам власти относятся настороженно, но законодательная база уже разрабатывается: даны определения, что такое «криптовалюта», «майнинг», «токен», хотя, в силу природы этих явлений, дать им точное определение тяжело. Для России оптимально было бы использовать в этой сфере опыт США, где уже запустили торги фьючерсами на биткоин, но этому мешают напряженные внешнеполитические отношения двух стран, взаимные санкции, считает Кирилл Яковенко.

Следует все же отметить, что далеко не только отсталые страны запрещают или ограничивают криптовалюты. Основной их «добытчик» Китай совсем недавно объявил о блокировании доступа к сайтам, через которые идет оборот криптовалют, не исключается в перспективе и полный запрет. Пока же, указывает член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов, в России вопросом регулирования криптовалют также активно занимаются на государственном уровне, тем более учитывая, что Владимир Путин поручил разобраться с вопросом законодательного регулирования данной области к 1 июля 2018 года. Сейчас как раз и происходит согласовательный этап работы, когда все пять подготовленных вариантов федерального закона проходят общественное обсуждение для выявления всех наилучших практик и сглаживания спорных моментов.

В вопросе законодательного регулирования криптовалют Россия и все остальные страны двигаются синхронно, констатирует Никита Куликов. Вопрос стоит скорее в том, какие правила предложить, а вопрос полного запрещения с повестки дня давно снят в связи с его невозможностью реализации на практике. Киптовалюты, во многом как результат действия технологии блокчейн, децентрализованы и от этого плохо поддаются жестким и тем более запретительным нормам. Ну а на курсе наиболее популярных криптовалют данные комментарии в принципе могут как отразиться, так и вовсе не отразиться, учитывая непредсказуемость движения «кривой» курса.