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Москва, 13.02.2018

Немцев возмутило отсутствие на Олимпиаде-2018 ведущих российских биатлонистов

«Expert Online» 2018

Немецкие болельщики, которые приехали в Пхёнчхан на Олимпиаду-2018, возмутились отсутствием на Играх ряда ведущих российских биатлонистов, отстраненных МОК.

Один из них, обращаясь к журналистам ТАСС, поинтересовался: «А где Антон Шипулин? Где другие ваши ведущие российские биатлонисты?».

При этом он громко возмущаясь, срываясь на крик продолжал задавать вопросы: «Я не могу этого понять. Получается, что даже на состав эстафетной команды людей не наберётся?».

Когда ему рассказали, что лидеров российской сборной не пустили на Игры-2018 по решению МОК, он заявил, что это уже не спорт, а политика. В этом мнении его поддержали и его приятели, передаёт ТАСС.

По их словам, они являются постоянными посетителями биатлонных соревнований и приехали в Пхенчхан из Дрездена, чтобы понаблюдать за соревнованиями лучших биатлонистов мира. А без русских, как они считают, соревнования теряют часть своей привлекательности.

«Если ты приезжаешь на биатлон в Оберхоф или Рупольдинг, то сразу понимаешь, что приехал на биатлон, настолько там шумно и весело. Много сильных спортсменов, которые борятся за медали. Здесь же руссских спортсмено нет, болельщиков так мало, что они вынуждены собираться в группы, чтобы было хоть какое-то ощущение праздника. А ещё здесь какие-то дурацкие запреты, которых обычно нет на биатлоне», – резюмировал один из немецких болельщиков.

Ранее сообщалось, что выступая в ослабленном составе, российские биатлонисты в Пхёнчхане пока не блещут. Так в пасьюте у женщин Татьяна Акимова финишировала лишь 31-й, а Ульяна Кайшева и вовсе – 51-й.

В аналогичной гонке у мужчин россиянин Антон Бабиков занял 40-е место.

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