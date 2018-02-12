Очевидец принял крушение АН-148 за ядерный взрыв

Сельский житель из деревни Аргуново, ставший очевидцем падения Ан-148, принял увиденное за ядерный взрыв. Мужчина вызвал МЧС и скорую помощь. Сообщив, что скорее всего «был нанесен ядерный удар, в результате чего образовалась воронка».

Звонок поступил на пульт в 14:39. Сигнал приняли диспетчеры службы 112.

«Мужчина утверждал, что видит на поле гриб от ядерного удара. Диспетчер справедливо подумал, что помощь скорее нужна этому мужчине», - объясняет источник Царьграда.

В это же время в аэропорту Домодедово пытались связаться с пропавшим с радаров рейсом 6W703.