Олимпиада-2018: Бабиков финишировал 40-м в биатлонном пасьюте

Российский биатлонист Антон Бабиков занял 40-е место в гонке преследования на Играх-2018 в Пхёнчхане.

Олимпийским чемпионом стал легендарный француз Мартен Фуркад. «Серебро» сенсационно выиграл 20-летний швед Себастиан Самуэльссон, который на финише опередил представителя Германии Бенедикта Долля.

Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Мужчины. Гонка преследования

1. Мартен Фуркад (Франция) — 32.51,7 (1).

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +12,0 (1).

3. Бенедикт Долль (Германия) — +15,1 (1)...

40. Антон Бабиков (Россия) — +4.30,1 (4).

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки неудачно выступили в гонке преследования на Играх-2018 в Пхёнчхане.