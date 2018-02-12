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Москва, 12.02.2018

Олимпиада-2018: российские биатлонистки провалили гонку преследования в Пхёнчхане

«Expert Online» 2018

Российские биатлонистки неудачно выступили в гонке преследования на Играх-2018 в Пхёнчхане.

По известным причинам, нашу команду в женской программе биатлона представляют на Олимпиаде всего две спортсменки — Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

К сожалению, обе из них выступили крайне неудачно. Акимова финишировала лишь 31-й,  Кайшева –  51-й.

Выиграла же гонку немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая стала уже двукратной победительницей Олимпиады в Пхёнчхане. «Серебро» у представительницы Словакии Анастасии Кузьминой. Третье место заняла француженка Анаи Бескон.

Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Женщины. Гонка преследования

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 30.35,3 (1).
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +29,4 (4).
3. Анаи Бескон (Франция) — +29,6 (1)...
31. Татьяна Акимова (Россия) — +3.15,5 (4)...
52. Ульяна Кайшева (Россия) — +5.58,3 (5).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли серебро командного турнира на Олимпийских играх в Южной Корее. Таким образом, копилка сборной пополнилась второй олимпийской наградой Игр в Пхёнчхане. 

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