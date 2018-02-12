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Москва, 12.02.2018

Олимпиада-2018: российские керлингисты уступили в полуфинале Игр-2018

«Expert Online» 2018

Анастасии Брызгалова и Александр Крушельницкий – российская пара керлингистов – проиграла в полуфинальном поединке (5:7) в дабл-миксте дуэту из Швейцарии Перрет/Мартин Риос.

Таким образом, наши спортсмены в матче за «бронзу» сразятся с командой Норвегии. За «золото» Олимпиады-2008 поспорят пары из Швейцарии и Канады.

Кёрлинг. Дабл-микст. Олимпийские игры. Пхёнчхан.

Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий (Россия) — Дженни Перрет/Мартин Риос (Швейцария) — 5:7

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Антон Бабиков занял 40-е место в гонке преследования на Играх-2018 в Пхёнчхане.

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