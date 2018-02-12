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Москва, 12.02.2018

ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть в мире

«Expert Online» 2018

ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на «чёрное золото» в 2018 году до 98,6 млн баррелей в сутки.

При этом уточняется, что прогноз скорректирован на 90 тыс. баррелей в сторону увеличения. Кроме того, стало известно, что в прошлом году спрос на нефть составлял 97,01 млн баррелей в сутки, передаёт RNS.

Напомним, ранее стало известно, что ОПЕК в январе текущего года выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи на 136%. Страны картеля незначительно снизили добычу нефти в месячном выражении — на 8,1 тыс. баррелей в сутки, до 32,302 млн баррелей в сутки.

ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти – международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на «чёрное золото». Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене.

В настоящее время, страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится ~35 % от всемирной добычи или половина мирового экспорта нефти. Доказанные запас нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда баррелей.

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