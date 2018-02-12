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Москва, 13.02.2018

Прыгунья на лыжах с трамплина Аввакумова заняла четвертое место на ОИ-2018

«Expert Online» 2018

В соревнованиях по прыжкам с трамплина среди женщин россиянка Ирина Аввакумова заняла четвертое место на Играх-2018 в Пхёнчхане.

Наша спортсменка, выступив блестяще, остановилась всего в одном шаге от олимпийского пьедестала.

Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала норвежка Марен Лундбю.

Второй результат показала немка Катарина Альтаус. Бронза у японки Сары Таканаси.

Прыжки на лыжах с трамплина HS-109. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Женщины. 

1. Марен Лундбю (Норвегия) – 264,6. 
2. Катарина Альтаус (Германия) – 252,6. 
3. Сара Таканаси (Япония) – 243,8. 
4. Ирина Аввакумова (Россия) – 230,7… 
24. Александра Кустова (Россия) – 152,3. 
25. Софья Тихонова (Россия) – 150,8… 
27. Анастасия Баранникова (Россия) – 149,0.

Напомним, сегодня на Олимпийский играх в Пхёнчхане наша команда выиграла «серебро» командного турнира по фигурному катанию.Таким образом, сейчас в копилке у российской сборной две медали: «серебро» и «бронза»

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