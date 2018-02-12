Прыгунья на лыжах с трамплина Аввакумова заняла четвертое место на ОИ-2018

В соревнованиях по прыжкам с трамплина среди женщин россиянка Ирина Аввакумова заняла четвертое место на Играх-2018 в Пхёнчхане.
Наша спортсменка, выступив блестяще, остановилась всего в одном шаге от олимпийского пьедестала.
Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала норвежка Марен Лундбю.
Второй результат показала немка Катарина Альтаус. Бронза у японки Сары Таканаси.
Прыжки на лыжах с трамплина HS-109. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Женщины.
1. Марен Лундбю (Норвегия) – 264,6.
2. Катарина Альтаус (Германия) – 252,6.
3. Сара Таканаси (Япония) – 243,8.
4. Ирина Аввакумова (Россия) – 230,7…
24. Александра Кустова (Россия) – 152,3.
25. Софья Тихонова (Россия) – 150,8…
27. Анастасия Баранникова (Россия) – 149,0.
Напомним, сегодня на Олимпийский играх в Пхёнчхане наша команда выиграла «серебро» командного турнира по фигурному катанию.Таким образом, сейчас в копилке у российской сборной две медали: «серебро» и «бронза»