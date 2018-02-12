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Москва, 12.02.2018

Родченков изменил внешность до неузнаваемости и продолжает разоблачения

«Expert Online» 2018

В ночь на понедельник в программе 60 minutes на канале CBS США было показано интервью с якобы экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, сообщает «Спорт-эксперсс». Сомнения в том, что на экране показан сам информатор подрывает только узнаваемый жесткий акцент, пишет издание.

Сообщается, что Родченков сделал пластическую операцию, которая изменила его до неузнаваемости, помимо этого он постоянно носит бронежилет из-за страха за свою жизнь. Для интервью он, по настоянию адвокатов ФБР, был загримирован, чтобы скрыть его нынешнее лицо.

«Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой. Мы приняли все необходимые шаги», — пояснил Родченков.

Экс-глава   «Антидопингового центра» заявил, что сегодня в мире «минимум 20 стран мира используют допинг».

Также в интервью Родченков сделал новые заявления по системе допинга в России. В частности в этот раз он заявил, что пробирки вскрывали сотрудники ФСБ, а в стене сочинской лаборатории был тайный лаз, который продемонстрировало американское ТВ. Фото материалы, вероятно, захватил с собой сам информатор.

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