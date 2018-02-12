«Быстрее. Выше. Точнее»: в России испытали новую противоракету

На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) военными противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ успешно проведены испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО, сообщает «Красная Звезда».

Увидеть момент пуска можно на видеоролике продолжительностью 52 секунды, который выложен на официальной странице Минобороны в «ВКонтакте».

Условная цель была поражена с максимальной точностью. Военные рассказали, что новую противоракету можно охарактеризовать, как «Быстрее. Выше. Точнее». Отмечается, что данное испытание высокоточного оружия откроет новую страницу в истории противоракетной обороны в России.

Новая ракета системы ПРО, которая предназначена для защиты Москвы, поступит на вооружение объединения противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ по завершению всех необходимых испытаний. Отмечается, что это произойдет в ближайшее время.

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