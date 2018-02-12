Саакашвили выслали из Украины в Польшу

Михаила Саакашвили – экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера украинской партии «Движение новых сил» – выслали в Польшу.

Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на собственные источники, политика посадили в самолёт в 16:00 по местному времени (в 17:00 мск) и отправили чартером в Варшаву.

При этом журналисты издания подчёркивают, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в киевском ресторане «Сулугуни» люди в камуфляжной форме задержали Михаила Саакашивили. После этого его увезли в неизвестном направлении.

Напомним, 10 сентября 2017 года Саакашвили, лишённый украинского гражданства прибыл из Польши на территорию «незалежной». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков на пункте пропуска через украинско-польскую госграницу и провели политика на территорию Украины.