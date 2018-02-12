Подписка
Москва, 12.02.2018

Саакашвили задержали в Киеве во время обеда

«Expert Online» 2018

В Киеве неизвестные люди в камуфляжной форме задержали бывшего президент Грузии, экс-губернатора Одесской области, а ныне главу партии «Движение новых сил» Михаила Саакашивили.

Об этом на свой странице в Facebook написал его соратник Давид Сакварелидзе.

В свою очередь издания «Страна.ua», утверждает, что политика задержали в ресторане «Сулугуни» по адресу Музейный переулок, 10. Его пресс-секретарь Дарина Чиж рассказала, что Саакашвили в этот момент обедал.

Между тем соратник политика, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко рассказал журналистам, что Саакашвили задержал спецназ. При этом депутат не знает, куда именно его увезли.

По словам адвоката Павла Богомазова, Саакашвили задержали сотрудники пограничной служба. Однако и он не смог сказать, куда именно повезли политика.

«Есть признаки незаконного выдворения, но это всё незаконно, потому что оснований для выдворения нет», — цитирует юриста Руслана Чернолуцкого РИА Новости.

Михаил Саакашвили – грузинский и украинский политический деятель. Президент Грузии (2004−2007, 2008−2013), губернатор Одесской областной (30 мая 2015 — 9 ноября 2016). Лидер украиснкой партии «Движение новых сил».

 

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Правительство новое, санкции старые
      Несмотря на многочисленные заявления крупных немецких бизнесменов, политиков, глав правительств ряда восточных земель и даже видных социал-демократов во главе с экс-главой МИД Зигмаром Габриэлем, о вреде антироссийских санкций, христианские и социалистические демократы договорились санкции против России не отменять
    2. Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
      Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
    3. При пустых трибунах
      МОК лучше всех знает, насколько снизилась популярность Олимпиад. Особенно это относится к зимним Олимпиадам