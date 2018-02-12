Саакашвили задержали в Киеве во время обеда

В Киеве неизвестные люди в камуфляжной форме задержали бывшего президент Грузии, экс-губернатора Одесской области, а ныне главу партии «Движение новых сил» Михаила Саакашивили.

Об этом на свой странице в Facebook написал его соратник Давид Сакварелидзе.

В свою очередь издания «Страна.ua», утверждает, что политика задержали в ресторане «Сулугуни» по адресу Музейный переулок, 10. Его пресс-секретарь Дарина Чиж рассказала, что Саакашвили в этот момент обедал.

Между тем соратник политика, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко рассказал журналистам, что Саакашвили задержал спецназ. При этом депутат не знает, куда именно его увезли.

По словам адвоката Павла Богомазова, Саакашвили задержали сотрудники пограничной служба. Однако и он не смог сказать, куда именно повезли политика.

«Есть признаки незаконного выдворения, но это всё незаконно, потому что оснований для выдворения нет», — цитирует юриста Руслана Чернолуцкого РИА Новости.

Михаил Саакашвили – грузинский и украинский политический деятель. Президент Грузии (2004−2007, 2008−2013), губернатор Одесской областной (30 мая 2015 — 9 ноября 2016). Лидер украиснкой партии «Движение новых сил».