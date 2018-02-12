Сенатор Клинцевич решил покинуть пост замглавы комитета по обороне

Первый замглавы комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич подал заявление об уходе с этого поста.

Данную информацию уже подтвердили и в Совете Федерации. По словам одного из членов комитета, Клинцевич действительно написал заявление об уходе со своей должности.

13 февраля этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета Федерации на пленарном заседании палаты, передаёт «Интерфакс».

При этом коллеги Клинцевича утверждают, что он останется членом комитета, а на должность первого заместителя вместо него, предварительно, рассматривается кандидатура заместителя председателя комитета Александра Ракитина, представляющего в Совете Федерации Карелию.

Франц Адамович Клинцевич родился 15 июня 1957 года (Ошмяны, Гродненская область, Белорусская ССР, СССР) — российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Представляет в сенате Смоленскую область.

Являлся депутатом Госдумы РФ III, IV, V и VI созывов. Кандидат психологических наук. Владеет языками: дари, белорусским, польским и немецким.