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Москва, 12.02.2018

Составлен ТОП-10 самых продаваемых отечественных автомобилей в России

«Expert Online» 2018

Лидером  продаж среди отечественных автомобилей в очередной раз стала LADA Granta, машин этой марки было продано в минувшем году 93 686 единиц, что на 6,8% больше, чем в 2016 году, сообщает агентство Автостат. На втором месте расположилась LADA Vesta с показателем 77 291 проданных экземпляров. Рост составил 40,1%.

«Бронза» досталась также представителю семейства Lada -  автомобилю LADA Largus. Этот автомобиль купили в прошлом году наши соотечественники 33 601 раз, прирост составил 14,5%.

Четвертое место занимает  автомобиль LADA XRAY, который в прошлом году приобрели 33 319 автовладельцев, обеспечив этой модели рекордный рост в 67,1%. И замыкает пятерку лучших LADA 4x4 с показателями 29 091 шт и + 6,7%.

В ТОП-10 попали LADA Kalina  с продажами в 19 989 шт. Модель сдала позиции на 4,7%.  УАЗ «Патриот» купили 15 860 раз. Спад при этом составил 18,2% по сравнению с 2016 годом.

Самой непопулярной «тройкой» стали LADA Priora (15 002 шт.; -14,5%), УАЗ «Пикап» (3 750 шт.; +15,2%) и УАЗ «Хантер» (1678 шт.; -53,3%).

Всего в России в прошлом году было продано 323,3 тыс. новых легковых автомобилей отечественных марок, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Отмечается, что на российские автомобили пришлось 22% отечественного рынка.

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