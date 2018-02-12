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Москва, 12.02.2018

Специалисты подсчитали, сколько газа осталось в хранилищах Украины

«Expert Online» 2018

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) в начале 2018 года составили 14,4 млрд кубометров, сообщает УНИАН со ссылкой на данные «Укртрансгаза».

Отмечается, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 3 по 10 февраля сократились до 11,681 миллиарда кубометров с 12,269 миллиарда кубометров, то есть на 588 миллионов кубометров, или на 4,8%.

Ожидается, что окончание отопительного сезона Украина встретит с  запасами газа в подземных хранилищах в объеме 8-9 миллиардов кубометров, пишет УНИАН, с ссылкой на заявление главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Отмечается, это крупнейшее количество газа по сравнению с первыми месяцами года за последние пять лет.

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