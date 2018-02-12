Подписка
Москва, 12.02.2018

Цены на нефть могут пойти вверх

«Expert Online» 2018

Несмотря на значительную просадку цены на нефть по марке Brent более чем на 3% до $62,62 за баррель, рубль к закрытию торгов сумел обыграть потери, свидетельствуют данные Libertex.  Стоимость апрельского фьючерса опускалась ниже отметки $62 за баррель, а цены на WTI впервые с декабря 2017 года в ходе торгов упали ниже психологической отметки в $60 за баррель.

Подобный провал на нефтяном рынке вызвала публикация данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая сообщила о росте буровых установок в США на 26 штук или 3,4%, до 791 единиц.

Специалисты выдвигают осторожные версии, что сегодня, 12 февраля, цены на нефть могут пойти вверх после пятничной просадки.

Нефть обманула прогнозистов

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Правительство новое, санкции старые
      Несмотря на многочисленные заявления крупных немецких бизнесменов, политиков, глав правительств ряда восточных земель и даже видных социал-демократов во главе с экс-главой МИД Зигмаром Габриэлем, о вреде антироссийских санкций, христианские и социалистические демократы договорились санкции против России не отменять
    2. Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
      Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
    3. При пустых трибунах
      МОК лучше всех знает, насколько снизилась популярность Олимпиад. Особенно это относится к зимним Олимпиадам