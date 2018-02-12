Несмотря на значительную просадку цены на нефть по марке Brent более чем на 3% до $62,62 за баррель, рубль к закрытию торгов сумел обыграть потери, свидетельствуют данные Libertex. Стоимость апрельского фьючерса опускалась ниже отметки $62 за баррель, а цены на WTI впервые с декабря 2017 года в ходе торгов упали ниже психологической отметки в $60 за баррель.

Подобный провал на нефтяном рынке вызвала публикация данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая сообщила о росте буровых установок в США на 26 штук или 3,4%, до 791 единиц.

Специалисты выдвигают осторожные версии, что сегодня, 12 февраля, цены на нефть могут пойти вверх после пятничной просадки.

Нефть обманула прогнозистов

