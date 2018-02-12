Украина отказалась от показа футбольного ЧМ-2018

Зураб Аласания – глава Украинской Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) – рассказал, что трансляций футбольного чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, не будет.

Об этом он заявил в интервью правительственной газете «Урядовый курьер». При этом он признался, что это очень трудное решение, так как права на показ были куплены еще до 2013 года.

«Это серьезное многомиллионное дело, - отметил телевизионный чиновник. – но решение уже принято».

Также он подчеркнул, что что под влиянием НОТУ, которой принадлежат каналы «UA:Перший» и «UA:Культура», другие телекомпании тоже собираются отказаться от освещения ЧМ-2018.

Напомним, ранее министр молодежи и спорта «незалежной» Игорь Жданов призвал своих соотечественников не ездить в Россию на футбольное первенство планеты. Он также признался, что его ведомство «сделало все», чтобы турнир не состоялся, однако в силу «ограниченных возможностей» не сумело достичь цели.

Между тем президент Украины Пётр Порошенко предоставил болельщикам страны самим решать, отправляться ли им в России на ЧМ-2018.