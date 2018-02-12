В Кремле прокомментировали заявления Родченкова

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – прокомментировал заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в которых он обвинил российского лидера Владимира Путина, в том, что тот, якобы «желает, чтобы он (Родченков) навсегда замолчал».

По мнению Пескова, все эти «безумные обвинения» – беспочвенны.

«Это ни что иное, как ложь», - цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме, скажем так, невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а, может быть, и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно.

«Здесь можно только сказать, что, безусловно, какие-либо обвинения на этот счёт в адрес нашей страны беспочвенны, тем более слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются ничем иным, как ложью», – резюмировал Песков.

Напомним, накануне в эфире американский телеканал CBS выступил человек, которого представили как Родченкова, показания которого привели к допинг-скандалу в нашем спорте. Внешность ключевого свидетеля WADA, который, по данным СМИ, сделал себе пластическую операцию, претерпела изменения: теперь он не только без усов, но и с крашеными волосами и даже совсем «новыми» губами.

Усовершенствованный Родченков повторил все свои старые обвинения, подчеркнув, что в Кремле хотят, чтобы он замолчал. Поэтому он опасается за свою жизнь.

При этом в ответ на просьбу прокомментировать слова о том, что он лжец, информатор WADA сказал, что начал говорить правду, только оказавшись на территорию США.