В Крыму откроются новые банки

Борис Титов – уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей – анонсировал приход в Крым новых российских банков среднего звена.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости. По его словам, в настоящее время есть целый ряд банков, особенно среднего уровня, которые правильно оценивают свои риски по долларовым международным операциям, но все-таки придут и откроют свои представительства и будут полномасштабно работать в Крыму и Севастополе.

При этом Титов убеждён, что приход в Крым крупных банков связан с их политикой и оцениванием возможных рисков.

Напомним, 12 февраля Титов находится с однодневным визитом в Крыму.

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.