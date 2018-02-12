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Москва, 12.02.2018

Озвучены версии крушения Ан-148 в Подмосковье

«Expert Online» 2018

В Следственном комитете России озвучили новые подробности крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», который накануне днём разбился в Подмосковье.

Как рассказала журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петрова, в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолёта.

Она отметила, что на месте происшествия удалось обнаружить только один «чёрный» ящик – параметрический самописец, поиски речевого самописца продолжаются, передаёт «Интерфакс».

Между тем в МАК завили, что оба «чёрных» ящика уже обнаружены. С ними начинают работать специалисты.

Также сообщается, что на данный момент основными версиями крушения самолёта являются: человеческий фактор, плохие погодные условия и неисправность лайнера.

В свою очередь в оперативном штабе на месте ЧС объяснили, почему Ан-148 разрушился от столкновения с землёй, а не в воздухе.

Со слов представителя штаба, характер повреждений на земле, след, оставленный самолётом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолёта о землю.

При этом характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово» потерпел крушение в Московской области.

Самолет выполнял рейс 6W703 Москва - Орск, вылетел из подмосковного аэропорта в 14:21 мск, исчез с радаров через насколько минут после вылета.

Позже стало известно, что он разбился. Все находившиеся на борту члены экипажа (6 человек) и пассажиры (65 человек) погибли.

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