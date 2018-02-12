В декабре 2017 года произошло удивительное событие: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), образцовая арабская нефтяная монархия, создавшая благодаря бесчисленным миллиардам нефтедолларов громадный инвестиционный фонд благосостояния и поразившая планету масштабами инфраструктурного строительства, неожиданно купила нефть у Соединенных Штатов. Об удивительной сделке сообщил Bloomberg со ссылкой на Бюро переписи при Министерстве торговли США, обнародовавшего эту информацию на прошлой неделе. В декабре прошлого года танкер Seoul Spirit с примерно 700 тыс. баррелей очень легкого техасского нефтяного конденсата вышел из Хьюстона и в последний день января прибыл в порт Рувайс, расположенный в 240 км от Абу-Даби.

Объяснение у этого удивительного события довольно простое. По техническим параметрам нефть из Техаса лучше региональных сортов подходит для нефтеперерабатывающих заводов ОАЭ. Эмираты ежедневно экспортируют более 2 млн баррелей сырой нефти и одновременно покупают сверхлегкие сорта. Соединенные Штаты стали поставщиком нефти в Абу-Даби благодаря геополитике. До последнего времени ОАЭ покупали конденсат у Катара, однако резкое обострение отношений с Дохой в июне 2017 года заставило их искать новых поставщиков.

«Являясь членом ОПЕК и добывая огромное количество нефти, можно представить, что они (ОАЭ) очень самодостаточны в плане нефти и нефтепродуктов,- объясняет Энди Липоу, президент компании Lipow Oil Associates LLC.- Едва ли закупки американской нефти станут постоянными».

Даже с учетом объяснения о НПЗ и прогноза сделка по продаже нефти США арабскому нефтедобывающему государству говорит о многом. Америка только в 2015 году отменила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов. По времени отмена, кстати, совпала со сланцевой революцией, которая существенно изменила потоки нефти по земному шару. Экспорт нефти из американских портов вырос со 100 с небольшим тысяч баррелей в день в 2013 году до 1,53 млн бар./сутки в ноябре прошлого года. Причем, танкеры с американской нефтью можно увидеть в разных странах, на разных континентах. Всего американские нефтяники поставляют «черное» золото сейчас в три с лишним десятка стран, начиная от таких огромных экономик, как Китай и Индия, сообщает Reuters, и заканчивая такими маленькими, как Того.

Сейчас американские нефтяные компании экспортируют от 1,5 до 2 млн бар./сутки. Ожидается, что к 2022 г. эта цифра вырастет вдвое, почти до 4 млн. По данным Международного энергетического агентства (IEA), на США придется более 80% роста нефтяного экспорта планеты в следующее десятилетие. Львиная доля его придется на Китай. С ноября 2017 г. КНР вышла на первое место по закупкам американской нефти. На втором месте находится Канада.

Крупнейший покупатель нефти из Америки – китайская компания Unipec, торговая «дочка» нефтяного гиганта Sinopec. По словам ее директора Чэнь Бо, она намерена увеличить в этом году закупки вдвое и довести их до 300 тыс. бар./сутки.

В 2010-17 гг. добыча нефти в США выросла с 5,5 млн бар./сутки до 10 млн. Она вплотную приблизилась не только к американскому рекорду 1970 года, но и к показателям крупнейшего производителя нефти – России, который добывает 10,9 млн бар./сутки. Согласно большинству прогнозов добыча нефти в США вырастет до конца этого года еще на 500-600 тыс. бар./сутки. По самым оптимистичным прогнозам, рост может составить 1,2 млн, что позволит американским нефтяникам преодолеть рубеж в 11 млн бар./сутки.

Прошлый год для американских экспортеров нефти примечателен еще и тем, что они прорвались в октябре на рынок третьего импортера нефти в мире – Индии. В ней, кстати, работает крупнейший на планете НПЗ, оператором которого является компания Reliance Industries. Всего Индия купила в 2017 году 8 млн баррелей американской нефти.

Несмотря на рост поставок сланцевой нефти главную роль в суммарном экспорте американских нефтепродуктов пока играет все же бензин. Экспорт увеличивается, а импорт уменьшается. В прошлом году он сократился до менее 3 млн бар./сутки, самого низкого уровня за 45 лет. Для сравнения: в 2006 году США покупали более 12 млн бар./сутки (12,5). Администрация энергетической информации США (EIA) обнародовала на прошлой неделе очередной прогноз, согласно которому США могут стать к 2029 г. крупнейшим на планете экспортером нефти.

Покупка 700 тыс. баррелей, по данным EIA – первая покупка американской нефти ОАЭ, четвертым производителем нефти в ОПЕК. Государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC заявила в июле 2017 г., что купила в Америке конденсат и что поставка должна состояться в сентябре. Очевидно, речь шла именно об этой сделке, завершение которой было по каким-то причинам задержано до конца года.

ОАЭ, по данным Bloomberg, в январе 2018 г. добывали 2,85 бар./сутки. В конце 2016 года, когда члены ОПЕК начали замораживать и снижать добычу, эта цифра была выше – 3,07 бар./сутки.