АКРА: Инвесторы из США держат порядка 10% суверенного долга РФ

Наталья Порохова – руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА – считает, что американские инвесторы держат примерно 10% российского суверенного долга.

По её мнению, так называемый «Кремлёвский доклад», который был опубликован Минфином США, не привёл к какому-либо расширению санкций.

«Опасения, которые он формировал, в первую очередь касались нашего суверенного долга, держателей госдолга», — цитирует Порохову агентство экономической информации «ПРАЙМ».

Также она отметила, что если американским инвесторам запретили держать наш долг, то это привело бы к удорожанию ставок.

«Но есть наши очень косвенные оценки, сколько процентов держат именно американские инвесторы в наш долг, очень приблизительные наши оценки — около 10%», — заявила руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА

Кроме того, она убеждена, что любые ограничения приводят к удорожанию долга. И это при том, что Россия уже прошла адаптацию к режиму санкций.

«Кремлевский доклад» несет скорее имиджевые ограничения, создавая неопределенность вокруг лиц, которые в него попали», - резюмировала Порохова.

Напомним, 30 января 2018 года американский Минфин опубликовал «Кремлевский доклад», фигурантами которого стало почти все российское руководство, а также знаковые отечественные бизнесмены — всего 210 человек.