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Москва, 13.02.2018

Курс доллара: хорошая новость для рынков

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: хорошая новость для рынков
YAY

Курс доллара снижается во вторник к основным валютам во вторник на торгах в Азии. Иена, евро и британский фунт укрепляются к американской валюте.

Индекс доллара снижается на 0,4%. Иена прибавила к доллару 0,5% - 108,08 иен за доллар. Евро и фунт укрепились на 0,2% до 1.2320 долларов и 1.3864 соответственно.

Ослабление курса доллара происходит на фоне восстановления мировых фондовых рынков. На прошлой неделе наблюдалась обратная тенденция. По мнению аналитиков в ближайшее время подобная зависимость сохранится на фоне высокой волатильности.

Индексы США закрылись в понедельник ростом на 1,4-1,7%, на фоне чего растут и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом опасения по поводу волатильности рынка сохраняются накануне публикации в среду данных по инфляции в США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск вторника снизился на 3 копейки - до 57,8 рубля, курс евро вырос на 7 копеек - до 71,16 рубля.

В понедельник курс доллара к рублю снизился на 53 копейки до 57,83, а курс евро к рублю потерял 40 копеек до 71,09.

У курса доллара закончился запал

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