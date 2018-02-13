Фонд «Росконгресс» представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи новую социальную платформу

14 февраля на выставке инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации Российского инвестиционного форума в Сочи состоится открытие Лаборатории НКО — инновационной социальной платформы Фонда «Росконгресс».

Лаборатория НКО — это единое пространство для презентации работы некоммерческого сектора в России, демонстрации успешных социальных проектов и новых технологий, обмена опытом и креативными идеями в благотворительной сфере. В работе платформы примут участие крупнейшие НКО, такие как АГО «Форум Доноров», Благотворительное собрание «Все вместе», благотворительные фонды «Линия жизни», «Искусство, наука и спорт», «Дети-бабочки», «Память поколений», «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», «РЕНОВА» и другие, которые в интерактивном формате представят свое видение способов решения социальных задач, стоящих перед обществом, а также расскажут об актуальных направлениях работы российского благотворительного сектора.

«На Форуме впервые будет представлена концепция работы Лаборатории НКО, результатом деятельности которой будет создание системы комплексного подхода к решению социально важных задач в стране — с акцентом на приоритетные направления социального развития российских регионов», — сообщил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Он подчеркнул, что в настоящее время поддержка и продвижение социально значимых и благотворительных инициатив является одной из приоритетных задач Фонда «Росконгресс».

«Темы, которые мы будем представлять на площадке Лаборатории НКО в течении всех дней Форума, различны. Мы на примерах продемонстрируем, что многообразные культурно-просветительские, экологические, социально-экономические и образовательные проекты в основе своей призваны решать одну задачу — оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. Инициативы Фонда «Росконгресс» направлены на консолидацию российской и международной общественности, бизнеса и НКО для решения общих социально значимых вопросов не разового характера, а на системной основе», — подчеркнула руководитель дирекции по взаимодействию с благотворительными и общественными организациями Фонда «Росконгресс» Елена Маринина.

Участников Российского инвестиционного форума ждут разнообразные по формату интерактивные мероприятия. Гости Лаборатории НКО смогут получить представление о том, как современные технологии позволяют искусственно восстанавливать утраченные зрительные функции у слепых и слепоглухих людей в рамках презентации проекта «Бионический глаз: новые возможности для человека», в которой примет участие первый в России слепоглухой человек с установленным ретинальным имплантом.

Паралимпийский чемпион Александр Филатов и паратлет, ведущий, многократный призер соревнований по плаванию Дмитрий Игнатов расскажут гостям Лаборатории о том, как они достигли успеха, несмотря на ограниченные возможности здоровья.

Посетители Лаборатории смогут также узнать о том, чем занимаются и как способствуют решению проблем в социальной сфере российские благотворительные фонды. Будет затронута тема экологии и бережного отношения к природе. В частности, посетители платформы смогут максимально приблизится к миру дикой природы, побывав на виртуальном сафари.

В рамках Лаборатории НКО пройдет фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность», организованная Фондом «Росконгресс» совместно с «Форумом Доноров» и БФ «Искусство, наука и спорт». Каждая отдельная фотоистория — это выразительный рассказ о малоизвестной, но важной работе людей, которые каждый день стараются менять этот мир к лучшему.

Справка: на Всемирном экономическом форуме в Давосе в рамках проекта «Русский дом» были представлены первые результаты деятельности нового направления Фонда «Росконгресс» по продвижению и поддержке социально значимых и благотворительных инициатив. Лидеры российских и международных фондов поделились успешным опытом преобразования социальной среды и качества жизни и внедрения новых технологий во многие сферы социальной защиты. Эти мероприятия вызвали широкий резонанс в средствах массовой информации и позволили заявить о важности социальной тематики, необходимости сотрудничества, в том числе на международном уровне, в решении проблем и развитии системной благотворительности.

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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