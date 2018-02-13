Fortune обещает чипам для ИИ рост в 60 раз

Ключевая сила, подпитывающая недавний рост Nvidia Corporation (который несколько раз обсуждался в Wall Street Journel) - это быстрорастущая роль, которую искусственный интеллект (ИИ) играет в росте доходов компании. Nvidia известна как один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров.



Недавно компания объявила, что за последний квартал на компьютерные чипы, оптимизированные для AI, приходилось примерно 20% дохода, в то время как годом ранее эта доля составляла 13%, сообщил портал Investopedia.com.



Чипы, используемые в центрах обработки данных, оптимизированные для ИИ, обеспечили Nvidia стабильный доход. Инвесторы с нетерпением наблюдали за этим источником доходов, чтобы лучше понять, будет ли он продолжать расти. По мнению аналитиков, опрошенных Fortune, продажи таких чипов возрастут, увеличившись с примерно 500 миллионов долларов в прошлом году до 30 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

Если такие предсказания материализуются, это может помочь подтолкнуть акции Nvidia, которые более чем удвоились за последний год, еще выше. Согласно данным Google Finance, акции компании , которые в конце торгов на 12 февраля стоили 228,03 доллара, выросли примерно на 110%. С 26 января, когда индекс Standard & Poor's 500 (S & P 500) достиг своего пика, акции Nvidia снизились на 6,3%. Однако S & P 500 упал на 7.55%.

Этот рынок является быстрорастущим и в целом. Как пишет журнал "Эксперт", в прошлом году глобальные продажи микрочипов (всех типов) выросли на 22% и достигли рекордной суммы — 419,7 млрд долларов.