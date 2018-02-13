Госдеп США: санкции против РФ будут сохраняться пока Москва не вернёт Крым Украине

Хезер Науэрт – официальный представитель Госдепа США обвинила Россию в игнорировании Минских соглашений.

Также, по её словам, санкции в отношении Москвы не будут сняты до тех пор, пока «Москва не вернёт Крымский полуостров Украине».

Она также подчеркнула, что Россия якобы продолжает игнорировать Минские соглашения, разжигая горячий конфликт на Украине, передаёт RT.

«Работая совместно с Францией и Германией, США продолжают призывать российское правительство к прекращению агрессии в отношении Украины», — отметила Науэрт.

Кроме того, она ещё раз подчеркнула, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока «Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям».

«Наши санкции, связанные с крымским вопросом, будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине», - резюмировала представитель внешнеполитического ведомства США.

В свою очередь спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Минские соглашения должны быть реализованы Украиной.