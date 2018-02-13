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Москва, 13.02.2018

Греф рассказал, когда Сбербанк запустит возможность снятия наличных в магазинах

«Expert Online» 2018

Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, когда его банк планирует запустить возможность снятия наличных денег клиентами со своих счетов через розничные магазины.

По его словам, это произойдёт в 2018 году, передаёт агентство «Интерфакс».

«Мы действительно занимаемся развитием этого направления», - резюмировал Греф, отметив, что эта возможность у клиентов банка появиться в текущем году.

Напомним, ранее стало известно, что банки и платежные системы в самое ближайшее время могут ввести в обиход сервис, который позволит снимать наличные деньги с карты через POS-терминалы прямо на кассе супермаркета. Несколько пилотных проектов уже были реализованы Сбербанком.

При этом, если сервис будет запущен массово, воспользоваться им смогут только держатели карт «автора» проекта. В данном случае - это Сбербанк. Более того, снять деньги с карт можно будет только в магазинах, с которыми Сбербанк сотрудничает.

Возможно, технология будет изучена и внедрена Mastercard.

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