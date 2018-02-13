Греф рассказал, когда Сбербанк запустит возможность снятия наличных в магазинах

Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, когда его банк планирует запустить возможность снятия наличных денег клиентами со своих счетов через розничные магазины.
По его словам, это произойдёт в 2018 году, передаёт агентство «Интерфакс».
«Мы действительно занимаемся развитием этого направления», - резюмировал Греф, отметив, что эта возможность у клиентов банка появиться в текущем году.
Напомним, ранее стало известно, что банки и платежные системы в самое ближайшее время могут ввести в обиход сервис, который позволит снимать наличные деньги с карты через POS-терминалы прямо на кассе супермаркета. Несколько пилотных проектов уже были реализованы Сбербанком.
При этом, если сервис будет запущен массово, воспользоваться им смогут только держатели карт «автора» проекта. В данном случае - это Сбербанк. Более того, снять деньги с карт можно будет только в магазинах, с которыми Сбербанк сотрудничает.
Возможно, технология будет изучена и внедрена Mastercard.