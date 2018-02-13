Такой доходности нет нигде в мире

Капитал побежал в Россию

По данным Банка России, в декабре 2017 года нерезиденты увеличили инвестиции в российские ОФЗ на 47 млрд рублей, или на 2,15%. Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ по номинальной стоимости облигаций на 1 января 2018 года составил 2,23 трлн рублей против 2,183 трлн рублей на 1 декабря 2017 года. В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ в декабре возросла до 33,1% на 1 января с 32,1% на 1 декабря 2017 года.

Между тем, поддержать приток капитала в Россию, как ни странно, могу санкции, которых все еще ожидают участники финансового рынка. Как, в частности, считают эксперты Sberbank private banking, состоятельные россияне могут начать возвращать свои деньги в Россию. Как заявила на пресс-брифинге глава Sberbank private banking Евгения Тюрикова, таким людям все больше интересны вложения в фондовый рынок РФ.

«Рост активов в январе 2018 года почти втрое выше января прошлого год. Причина - в ожидании санкций США. Конец декабря и январь все прожили с ощущением, что будут санкции. Тикеты возвращаются крупные. В основном приток средств из Швейцарии, из Лондона, и Австрия тоже, но сильно меньше», — рассказала она. По словам Тюриковой, приток составил «сотни миллионов долларов». Всего за 2017 год рост числа клиентов составил 37%, а активы под управлением выросли на 78% (Сбербанк не раскрывает абсолютных цифр).

Приток капитала в Россию и приток средств в Sberbank private banking – все же немного разные вещи, говорит инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин. Приток капиталов, если он начнётся, будет связан прежде всего с изменением инвестиционного климата, а этого пока и на горизонте невидно. Потом цифры вкладов и увеличение среднего размера чека, хоть и большие, но не миллиарды долларов. Это очевидно средства состоятельных людей, которые не нашли достойного применения деньгам и не могут быть удовлетворены доходностью своих капиталов. Если мы говорим о привлекательности российских ОФЗ для нерезидентов, то также они будут привлекательны и для резидентов, учитывая низкие риски вложений.

А риски, считает эксперт, действительно стали ниже в России, а на западе выросли из-за санкций и возможных финансовых кризисов, при которых нерезиденты в западных странах оказались не защищены законодательством. У всех на памяти банкротство банков на Кипре, когда наиболее пострадавшими оказались именно россияне. Да и доходности по вкладам в европейских странах, при ключевой ставке ЕЦБ = 0%, не превышает долей процентов. Рыба ищет где глубже, капитал более прибыльного применения. Люди, которым удалось заработать или накопить, не важно, каким образом, несколько миллионов долларов, быстрее понимают риски, связанные с их деньгами и найдут способ их сохранить и найти им более прибыльное применение.

Как на нас зарабатывают

Поэтому наш государственный банк, в котором дефолта не ожидается, доходность в разы больше чем на западе, это вполне тихая гавань для небольших капиталов от 3-5 млн долларов. Этот обратный поток небольших капиталов в Россию, делает вывод Иван Карякин, вполне естественное явление, и странно, что на него обратили внимание только сейчас, понемногу он пошёл ещё с 2011 года, по мере развития финансового кризиса в Европе. Но, конечно, это не приход большого частного капитала в Россию, до многомиллиардных инвестиций со стороны западного бизнеса ещё очень далеко. Пока это репатриация небольших частных кошельков, которым когда-то было неуютно в России, а теперь неуютно на Западе.

Капитал идёт в определённые финансовые активы из-за двух основных факторов — доходности и надёжности, считает, в свою очередь, ведущий аналитик ГК TeleTrade\ Марк Гойхман. Именно их своеобразное соотношение на рубеже 2017-2018 годов вызывает приток средств в российские бумаги. Вложения в ОФЗ России оцениваются на фоне роста нефтяных цен и постепенного увеличения ВВП и резкого ослабления инфляции. В таких условиях надёжность достаточно высока – дефолт по госбумагам предположить трудно.

В то же время доходность в декабре примерно на уровне 7,6% выгодно отличает наши бумаги от облигаций других стран, отмечает аналитик. Она многократно выше процентов по гособлигациям лидеров рынка – бондов США, стран еврозоны, Великобритании, Китая и других.

Действительно, страны с доходностью, сравнимой с российской, а аналитик назвал в качестве примеров Пакистан, Иорданию, Мексику, Колумбию, являются куда более рискованными для инвесторов. Формально российские рейтинги сейчас находятся примерно на одном уровне с ними, в реальности же разница между обеспеченностью российских и их бумагам инвесторы оценивают иначе.

Кроме того, замечает Марк Гойхман, превышение доходности в России более чем на 5 проц. п. над инфляцией в 2,5% — абсолютный феномен, которого сейчас нет, пожалуй, нигде в мире. Помимо этого, играет роль важнейший фактор – возможные санкции США против России. Инвесторы стремились вложиться в российский госдолг до вероятного в конце января введения санкционного запрета на него.

С санкциями, продолжает Марк Гойхман, связан и возврат капитала богатых россиян из-за рубежа. Средства на иностранных счетах и в прочих активах за границей подвержены риску блокировки, ограничений в использовании и пр. Эти риски оказались выше в данный момент, чем опасности внутренние, от которых и «убегали» ранее капиталы из России. Приток средств от инвесторов из-за рубежа сделал более высокой долю нерезидентов в ОФЗ, доведя ей практически до трети рынка на начало 2018 года.

Такой приток благоприятен для России, уверен эксперт. Он облегчает покрытие дефицита бюджета, не даёт вырасти ставкам по обслуживанию долга, демпфирует возможное снижение курса рубля в случае уменьшения нефтяных цен. Однако США, как известно, посчитали пока нецелесообразным введение санкций. Во многом именно из-за возможных потерь их бизнеса от такого шага. На первый план выходит соотношение кредитно-денежной политики мировых центробанков и ЦБ России.

Процентные ставки в мире имеют тенденцию к повышению из-за общего ужесточения действий Федрезерва, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Канады и др. В то же время ЦБ РФ, напротив, уменьшает свою ключевую ставку и будет делать это далее, доведя её, очевидно до 6,75-7% в 2017 году. Всё это уже проявилось в сокращении разницы в ставках, столь привлекательной для иностранных инвесторов в рамках операций «керри-трейд». С декабря по февраль проценты по 10-летним гособлигациям США поднялись с 2,35% до 2,8%. Российские ОФЗ на такой же срок, напротив, снизили доходность с 7,7% до 7,1%. В результате разница в доходности между ними упала с 5,4% до 4,3%.

И хотя она остаётся по-прежнему ощутимой, можно предположить и такой вариант развития событий, что многие инвесторы постепенно предпочтут выходить из российских бумаг, говорит Марк Гойхман. Тем более, если Федрезерв поднимет свою ставку в марте, вероятность чего сейчас оценивается в 76% по фьючерсам на это событие. В таком случае приток спекулятивного иностранного капитала в российские облигации может уменьшиться в последующие месяцы. Однако это не окажется катастрофичным для нашей страны в условиях сохранения высоких нефтяных цен и спроса на ОФЗ со стороны внутренних участников рынка.