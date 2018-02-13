В СМИ называют версии причин гибели Ан-148

Названа основная причина крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился 11 февраля в Подмосковье.

Как передаёт «Сноб» со ссылкой на свой источник знакомый с ситуацией, лайнер потерпел крушение из-за непрогретого двигателя - перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза.

При этом отмечается, что после прошлогодней проверки самолёта были выявлены нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера, а перед последним вылетом капитан судна отказался обработать лайнер противообледенительной жидкостью.

Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту были шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей. Все они погибли.

На месте катастрофы уже обнаружено более 1,4 тыс. фрагментов тел и около 500 обломков самолета. Также найден бортовой речевой самописец, его состояние удовлетворительно.

Озвучены версии крушения Ан-148 в Подмосковье