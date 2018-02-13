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Москва, 14.02.2018

Олимпиада-2018: Медведев поздравил российских спортсменов с бронзовыми медалями

«Expert Online» 2018

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями на Играх-2018 в Пхёнчхане.

По его словам, это очень большое достижение. Об этом премьер-министр написал в своём микроблоге в Twitter.

«Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю», – подчеркнул глава Кабмина РФ.

Напомним, сегодня российские спортсмены выиграли сразу три бронзовые медали. Помимо Юлии Белоруковой и Александра Большунова, третье место на Играх-2018 в Пхёнчхане заняли керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Таким образом, сейчас в копилке сборной России пять медалей – одна серебряная и четыре бронзовые. С такими показателями в неофициальном командном зачёте наши атлеты расположились на 11-м месте.

Продолжает лидировать сборная Германии. По итогам соревнований, прошедших во вторник, в активе немецкой команды теперь 5 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые медали. На втором месте находится команда Нидерландов (4, 4, 2), на третьем – сборная Норвегии (3, 5, 2).

Олимпиада 2018: Грустный праздник

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